Что касается марки WTI, то она потеряла в цене более 3% и стоит сейчас около $24 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

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