Энергетика
Эхо МосквыСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель
Что касается марки WTI, то она потеряла в цене более 3% и стоит сейчас около $24 за баррель.
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Комментарии
Здоровье
Наталья Комарова рассказала, какие ограничения продолжают действовать в Югре
Югорчанам разъяснили, какие ограничения продолжают действовать в регионе.
Югра-ТВ 09:53
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Общество
Вахтовики «Велесстроя» на митинге потребовали вывезти их из Сабетты
Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
Правда УрФО 08:28
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru 08:40
Хоккей
СКА заключил новый контракт с нападающим Йонасом Кемппайненом
Спорт-Экспресс 07:00
Общество
Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.
MedikForum.ru вчера в 10:16
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
Происшествия
В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС
Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Политика
Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг
RT на русском 12:41
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Политика
Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
Гаджеты
Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
Профиль 08:11
Общество
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости 20:21
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Здоровье
В Бурятии число заражённых выросло до 736 человек
В Бурятии за сутки число заражённых COVID-19 выросло ещё на 49 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:42
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Наука
Эксперты: стволовые клетки могут откладывать свою смерть
Ugpressa.ru 16:34
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21