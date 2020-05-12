Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Что касается марки WTI, то она потеряла в цене более 3% и стоит сейчас около $24 за баррель.
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Нефть WTI поднялась в цене на 7%

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Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
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Рабочим с отрицательным результатом на коронавирус не дают уехать домой В поселке Сабетта вахтовики компании "Велесстрой" (подрядчик ПАО "НОВАТЭК") устроили митинг, потребовав вывезти тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус.
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

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В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

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Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.
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Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
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Общество

В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
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Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг

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США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
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Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
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Смартфон Honor V10 стал доступен с обновленной прошивкой EMUI 10

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Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
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Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
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В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
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В Бурятии число заражённых выросло до 736 человек

В Бурятии за сутки число заражённых COVID-19 выросло ещё на 49 человек.
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Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Эксперты: стволовые клетки могут откладывать свою смерть

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В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
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«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
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