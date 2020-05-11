Энергетика
КомпанияСтоимость нефти Brent упала ниже 30 долларов
Стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в июне упала ниже 30 долларов за баррель. По состоянию на 11.29 сырье торговалось на отметке в 29,95 долларов за баррель, что на 3,25% ниже по отношению к цене на момент закрытия предыдущих торгов.
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Комментарии
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Происшествия
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Власти Забайкальского края намерены привлечь более 5 млрд рублей коммерческих кредитов для сокращения дефицита бюджета и погашения долгов, сообщило 12 мая информагентство «Интерфакс».
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Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15