Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Комментарии
Общество
Умер экс-глава Рязанской области Олег Ковалев
Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с марта 2008-го по февраль 2017-го года.
Piter.tv 06:43
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com 15:14
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm 14:17
Происшествия
В Москве наследники квартиры при уборке нашли мумию хозяина
80-летняя жительница Рязани унаследовала в Москве квартиру от своего брата в пятиэтажном доме на улице Екатерины Будановой в Кунцево.
Московский Комсомолец 13:55
Общество
В Крыму режим самоизоляции продлили до лета
В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган, которые находятся на грани развода, все еще проводят время вместе.
Gazeta.SPb 08 мая в 17:19
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
В Калининградской области с 12 мая откроются торговые центры
В Калининградской области с 12 мая в ограниченном режиме из-за коронавируса откроются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
Национальная служба новостей 13:43
Наука
Найден способ сделать мягких роботов в 3 раза быстрее
Anonsens вчера в 09:23
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим
Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец 12:42
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
Общество
ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме
Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
Общество
В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений
Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
КП - Тверь 14:30
Общество
Путин поручил не задерживать медикам «коронавирусные» надбавки
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сделать так, чтобы все медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, получили положенные им выплаты до 15 мая.
Российская газета 12:46
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
Общество
Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области
В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
Футбол
«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА
Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.
Спорт-Экспресс 12:55
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Гаджеты
EMUI 10 наконец пришла на популярный смартфон Honor V10
Смартфон Honor V10, который был представлен в 2017 году, получил финальную версию обновления до фирменной оболочки EMUI 10.
iXBT.com 01:44
Общество
СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой
Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
Политика
Грызлов пообещал жителям Донбасса всестороннюю поддержку Москвы
Москва, 11 мая 2020, 20:43 — REGNUM Всё необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни в Донбассе делала и будет дальше делать Москва, заявил 11 мая полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 13:43
Политика
11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»
Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34