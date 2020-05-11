Что касается марки WTI, то она потеряла в цене более 3% и стоит сейчас около $24 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Общество Президент сообщил об изменениях в системе выплаты пособий Президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. 2

Общество Отмена режима нерабочих дней и новая помощь от государства: о чём говорил Путин в своём обращении Нерабочие дни отменяются Обращение Владимира Путина прозвучало во время совещания, которое глава государства провел с кабинетом министров и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 203

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Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 773

Общество Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса «Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс». 295

Происшествия В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса "Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице. 10

Единоборства Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249 В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 133

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. 11

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 143

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