Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Что касается марки WTI, то она потеряла в цене более 3% и стоит сейчас около $24 за баррель.
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Нефть подешевела из-за вероятности второй волны коронавируса в Китае

News.ru09:52

Цена нефти Brent в июле упала до 29,95 долларов

ИА Красная Весна09:02

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Эхо Москвы05:37

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъ04:57

Как цены нефти, золота или акций могут помочь предсказать курс биткоина

РБК08:27

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Комментарии

Общество

Президент сообщил об изменениях в системе выплаты пособий

Президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Вести.Ru 10:37
2
Общество

Отмена режима нерабочих дней и новая помощь от государства: о чём говорил Путин в своём обращении

Нерабочие дни отменяются Обращение Владимира Путина прозвучало во время совещания, которое глава государства провел с кабинетом министров и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации.
Военное обозрение 10:46
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
203
Экономика

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
4
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
1,1K
Здоровье

Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

News.ru 06:11
17
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
7
Общество

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
6
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
771
Общество

Губернатор Ленобласти признался, что переболел коронавирусом

Александр Дрозденко, возглавляющий Ленинградскую область, сообщил, что смог побороть болезнь дома под наблюдением врачей.
Городовой 08:42
246
Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 31 мая

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая.
АиФ Челябинск 10:48
26
Политика

Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
12
Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
773
Общество

Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса

«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
Известия 11:07
295
Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса

"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице.
ТАСС 08:10
10
Кино

5 фильмов о Великой Отечественной войне и человеке

РБК 09 мая в 03:20
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
13
Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249

В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
310
Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
133
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
11
Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
143
Экономика

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС.
RT на русском 08:11
6
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
716
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
1,1K
Экономика

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России и рассказал, что будет дальше

С 12 мая единый период нерабочих дней в России, который длился более 6 недель, завершается.
Версия-Саратов 09:14
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews 01:32
33
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

В понедельник,11 мая, в оперативном штабе региона объявили о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 31 мая, в связи со складывающейся обстановкой.
Блокнот Волжский 10:25
72
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
95
Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
1,6K
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