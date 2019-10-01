Энергетика
Национальная служба новостейСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $61 за баррель. Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Гаджеты
Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
Телеканал 360° вчера в 13:14
Футбол
ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России
В воскресенье ЦСКА обыграл "Урал" в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.
DP.RU 29 сентября в 07:07
Космос
Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.
ТАСС 05:03
Политика
В России планируют упростить правила получения гражданства
Упрощение получения гражданства РФ не отразится на притоке мигрантов Кроме того, ведомство планирует упростить процедуру выдачи разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для мигрантов, окончивших российские университеты и вузы стран СНГ и Балтии.
Sputnik Таджикистан 09:12
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Энергетика
Bloomberg: Глобальное потепление угрожает нефтедобыче России
Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.
Дни24 вчера в 08:34
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Автоспорт
Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
Нева Спорт 06:44
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях
Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.
Московский Комсомолец 12:09
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:06
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Волейбол
Сборная России стартовала с победы на Кубке мира по волейболу
Республика Татарстан 08:26
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru 21:13
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Политика
Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Шираком в Париже
Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались на выходе из парижской церкви Сен-Сюльпис, в которой ранее завершилась панихида по бывшему французскому главе Жаку Шираку.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Авто
У сына африканского диктатора изъяли машин на 18,5 млн долларов
За рулем вчера в 04:30
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами.
Комсомольская правда 05:13