Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $61 за баррель. Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

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