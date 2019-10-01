Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $61 за баррель. Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
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