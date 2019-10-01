Энергетика
Национальная служба новостейСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $61 за баррель. Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
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Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
Life.ru вчера в 11:28
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 11:55
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать
Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews 06:10
Политика
Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
RT на русском 14:00
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 13:44
Кино
Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов
Московский Комсомолец 10:39
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика
Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).
Газета.Ru вчера в 09:56
Недвижимость
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес
Светлану Ходченкову и Семена Слепакова застали за поцелуями в Эрмитаже
Слухи о романе Светланы Ходченковой и Семена Слепакова разгорелись с новой силой после того, как парочку заметили в Эрмитаже.
Комсомольская правда 08:35
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Три первых симптома появления раковой опухоли в печени человека обозначили врачи-онкологи из Великобритании.
Ugpressa.ru вчера в 00:27
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38
Происшествия
Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Армия и оружие
Политолог: к 70-летию Китая страна завершила военную реформу
Народно-освободительная армия Китая впервые показала во вторник ряд новейших вооружений на параде в честь 70-летия образования КНР.
Парламентская газета 06:08
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
RT на русском 05:01
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
Lenta.ru 16:53
Происшествия
Полицейский в США осуждена за убийство чернокожего соседа
В Далласе в штате Техас присяжные признали бывшую сотрудницу полиции виновной в убийстве соседа, сообщает телеканал NBC.
Взгляд.ру 14:55
Футбол
Новый хавбек ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о жизни в колонии
Павел Мамаев, новый игрок «Ростова», рассказал о жизни в тюрьме.
Rostov.ru вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 11:08
Политика
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
РИА Новости 13:20
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46