Энергетика
ПРАЙМНефть дорожает на данных о снижении добычи в США
Мировые цены на нефть во вторник увеличиваются, отыгрывая статистику из США о снижении уровня добычи нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Российская газета вчера в 03:05
Футбол
«Бавария» забила семь голов в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне
Российская газета 17:22
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Кино
Казанцам покажут лучшие фильмы узбекских режиссеров
С 3 по 5 октября в Казани пройдут Дни кино Узбекистана. Лучшие фильмы узбекских режиссеров будут показаны в кинотеатре «Мир».
Мэрия г. Казани 08:45
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Шоу-бизнес
Виктория Боня устроила дефиле возле кафе в Монако
Виктория, облачённая в откровенное облегающее платье красного цвета, с сумочкой в тон, прошлась по тротуару возле одного из кафе в Монако.
Discover24 03:51
Гаджеты
Смартфон Redmi 8 заметили на официальном ресурсе Google
Анонс смартфона Redmi 8 ожидается в ближайшее время, однако уже сейчас устройство было замечено на сайте для разработчиков Google Play Console.
Anonsens 08:14
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.
Известия 22:10
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru 19:15
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Политика
Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных
Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском 12:32
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Игры
В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов
В обновлении разработчики добавили специальный предмет «Рентгеновский сканер» (в виде модели пистолета P250 | X-Ray), который позволяет обойти запрет на лутбоксы в этой стране.
CyberSport.ru 02:25
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат вчера в 14:00
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс 21:36
Авто
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», автомобили Hyundai Tucson Rock Edition комплектуются двумя вариантами двигателя: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом.
Автоновости дня 10:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо 21:57
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Культура
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
В московском театре "Ленком" в 10:00 мск началось прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым.
Инфорос 04:04
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru 21:13
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости 20:22
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве полковника СК
В Сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве полковника Следственного комитета (СК) Владислава Капустина, сообщает РЕН ТВ.
Вечерняя Москва 08:24
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36