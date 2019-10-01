Энергетика

ПРАЙМПРАЙМНефть дорожает на данных о снижении добычи в США

Мировые цены на нефть во вторник увеличиваются, отыгрывая статистику из США о снижении уровня добычи нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:56
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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