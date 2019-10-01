Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась ниже $61 за баррель. Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
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Цены на нефть уверенно растут

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Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:56
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Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
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Крал заявил, что отставка Кононова была лишь вопросом времени

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, прокомментировал отставку главного тренера Олега Кононова.
RT на русском 08:22
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Украина собралась подписать «формулу Штайнмайера»

Представители Украины на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, скорее всего, согласятся на подписание «формулы Штайнмайера», сообщил источник в делегации Киева.
Взгляд.ру 09:23
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия

В фонде Дятлова заявили о незаконной эксгумации тела участника группы

Газета.Ru 08:11
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Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Газета.Ru 04:08
Театры

В Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

Скончался пострадавший при нападении в Москве сотрудник СКР

Пострадавший при нападении у главного здания Следственного комитета России полковник юстиции Владислав Капустин скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифовсовского.
Московский Комсомолец 06:25
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Происшествия

На Тайване обрушился пролет моста

Обрушение пролета моста над проливом произошло в провинции Тайваня Илань 1 октября.
REGNUM 02:17
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Здоровье

Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Политика

В России планируют изменить правила получения гражданства

Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Футбол

Укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок «Ниццы» был уволен

Футболист был уволен из-за кражи часов у его одноклубника Каспера Дольберга. Сообщалось, что украшение стоило €70 тыс.
Газета.Ru 08:58
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Энергетика

В Китае обнаружено новое крупное месторождение нефти

Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявила об обнаружении больших запасов нефти на территории КНР.
REGNUM 01:53
Происшествия

Смолов отсудил деньги за разбитую иномарку

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов отсудил 6 млн рублей от страховой компании за разбитую им иномарку, сообщает "РЕН ТВ".
Газета.Ru 09:19
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»

Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
Life.ru вчера в 13:03
Общество

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Политика

В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад

В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm 02:57
Политика

Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
РИА Новости 09:16
Происшествия

Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии

Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).
РБК 07:58
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.
РИА Новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Кети Топурия опубликовала признание в любви

Сегодня Кети опубликовала в инстаграме снимок с возлюбленным, подписав латиницей признание в любви.
ОК! 09:22
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