Будьте в Плюсе

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $98 за баррель впервые с 17 марта

По данным торгов на лондонской биржи ICE на 14:59 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 4,91%, до $97,73 за баррель.
ТАСС
Brent опускалась ниже 98 долларов впервые с 16 марта.
Говорит Москва
Другим негативным фактором для нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае, где в сутки фиксируется более 20 тыс. новых заражений.
Интерфакс
Курс евро достиг отметки 88,68 руб. (+5,89 руб.).
Бизнес журнал

Подробнее о событии

Цены на нефть Brent упали ниже 98 долларов за баррель
Lenta.ru08:44
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $98 впервые с 17 марта
RT на русском08:35
Как менялась цена на нефть марки Brent c 17 февраля
ТАСС08:31
Нефть дешевеет больше чем на 5%
Говорит Москва08:19
Нефть подешевела на 5%
Московский Комсомолец08:13
Мировые цены на нефть ускорили падение до $98,32 за баррель Brent и $93,67 за WTI
ПРАЙМ08:06
Цена нефти марки Brent понизилась до $98 за баррель
Газета.Ru08:27

Интересное

Посол в Польше: власти Варшавы заняли здание, находящееся в дипсобственности России

Власти Варшавы заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
РИА Новости08:56

Минобороны Литвы заявило о желании стран восточного фланга НАТО усилить присутствие сил

Страны Прибалтики и другие государства восточного фланга НАТО желают расширить военное присутствие альянса на своей территории, усилив уже дислоцированные в регионе соединения.
Lenta.ru07:40

Минобороны заявило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»

Вооруженными силами России ликвидирован один из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Тарас Бобанич, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
РБК05:58

Посол Франции сообщил о прибытии во Львов жандармов для расследования военных преступлений

Французские жандармы прибыли на Украину и вскоре займутся расследованием военных преступлений.
Lenta.ru07:21

Фристайлистка Таталина обратилась к министру спорта с жалобой на унижения в федерации

Чемпионка мира по фристайлу в биг-эйре Анастасия Таталина (на фото) написала открытое письмо министру спорта, в котором пожаловалась на тренеров и руководство Федерации фристайла России.
Новые Известия08:50

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% и Украины на 45%

В 2022 году ВВП России сократится на 11,2%, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии на фоне российской военной операции на Украине.
РБК17:57

Публицист Рональд Ласецки рассказал о будущем Польши в случае успеха России на Украине

Польский публицист Рональд Ласецки рассказал, что будет с Польшей, если Российская Федерация отпразднует успех специальной военной операции по денацификации Украины.
Yakutsk.ru08:21

Басурин назвал бессмысленным штурм подземных укреплений «Азовстали» в Мариуполе

Штурмовать подземные укрепления мариупольского завода «Азовсталь» «в лоб» не имеет смысла, следует обратиться к «химическим войскам».
Lenta.ru08:35

Воронежский губернатор Гусев объявил желтый уровень террористической угрозы в двух районах

В двух приграничных с Украиной районах Воронежской области уровень террористической угрозы повышен до «желтого».
Lenta.ru07:43

Дерматолог Андреанова предупредила о вредном влиянии горячих ванн на кожу

Наилучшим вариантом для кожи будет теплый душ, добавила эксперт. При этом иногда его можно принимать даже без гелей и пены.
ФАН21:44