ТАСССтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $98 за баррель впервые с 17 мартаПо данным торгов на лондонской биржи ICE на 14:59 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 4,91%, до $97,73 за баррель.ТАССBrent опускалась ниже 98 долларов впервые с 16 марта.Говорит МоскваДругим негативным фактором для нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае, где в сутки фиксируется более 20 тыс. новых заражений.ИнтерфаксКурс евро достиг отметки 88,68 руб. (+5,89 руб.).Бизнес журналЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииГазета.RuНТВБизнес журналRT на русскомПодробнее о событииЦены на нефть Brent упали ниже 98 долларов за баррельLenta.ru08:44Стоимость нефти Brent опустилась ниже $98 впервые с 17 мартаRT на русском08:35Как менялась цена на нефть марки Brent c 17 февраляТАСС08:31Нефть дешевеет больше чем на 5%Говорит Москва08:19Нефть подешевела на 5%Московский Комсомолец08:13Мировые цены на нефть ускорили падение до $98,32 за баррель Brent и $93,67 за WTIПРАЙМ08:06Цена нефти марки Brent понизилась до $98 за баррельГазета.Ru08:27Показать ещёОценить20Поделиться