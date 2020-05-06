Энергетика

Журналистская правдаЖурналистская правдаСтоимость нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Согласно сведениям торгов, стоимость нефти марки Brent впервые с 15 апреля превысила отметку в 30 долларов за баррель.
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