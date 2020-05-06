Энергетика
Журналистская правдаСтоимость нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Согласно сведениям торгов, стоимость нефти марки Brent впервые с 15 апреля превысила отметку в 30 долларов за баррель.
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Политика
Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости 16:38
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес
Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников
Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
Здоровье
Назвали наиболее пораженные коронавирусом районы Воронежской области
В Воронежской области коронавирус выявили уже в 30 мунобразованиях.
Гудвилл.онлайн 08:00
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Футбол
Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании
Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
Матч ТВ 18:03
Общество
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru 12:15
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Фигурное катание
Плющенко открестился от переманивания Трусовой
Евгений Плющенко рассказал, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова сама приняла решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе и продолжить карьеру под руководством Плющенко и в команде с тренером Сергеем Розановым.
Взгляд.ру 11:17
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Общество
Масочный режим ввели в 29 поселениях Ленобласти
В Ленобласти с 10 мая введен масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах в 29 населенных пунктах региона, сообщили в пресс-службе областной администрации.
DP.RU 12:41
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Политика
Личный помощник Дональда Трампа заразился коронавирусом
Помощник американского президента Дональда Трампа, который анонсировал скорую публикацию информации о происхождении COVID-19, заразился этим вирусом.
ИА Новороссия 15:09
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 17:24
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
РЕН ТВ 15:04