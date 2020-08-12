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Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалт11 августа в 07:14
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent превысили $45

ИА Красная Веснавчера в 14:43
REGNUM

Нефть Brent поднялась в цене на 2%

REGNUMвчера в 11:04
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:07
ПРАЙМ

Нефть дорожает на ожиданиях стимулирования экономики США

ПРАЙМ11 августа в 11:42
Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $45,34 за баррель

Московский Комсомолец01:41
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс10 августа в 01:45

IPhone 12 выйдет позже ожидаемого

Как оказалось, производитель решил оставить устройство на потом, так что релиз продукта состоится в октябре 2020 года, а не в сентябре, как мы ожидали изначально.
IPhone 12 выйдет позже ожидаемого
Megaobzor.com03:08

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО

В интервью "Новой газете" Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка.
Эхо Москвы02:36
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«МегаФон» объяснил падение выручки снизившейся активностью бизнеса

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) сократился на 8,4%, до 35,6 млрд руб. Число абонентов мобильной связи "МегаФона" осталось на уровне прошлого года — 75,4 млн На показатели повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом, указано в сообщении.
РБК03:01

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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