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Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS.В источнике
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ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent превысили $45

ИА Красная Веснавчера в 14:43
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:07
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 05:26
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent возросла до $44,66 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 02:01
REGNUM

Нефть Brent поднялась в цене на 2%

REGNUMвчера в 11:04
Росбалт

Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалт11 августа в 07:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс10 августа в 01:45

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
РИА Новостивчера в 16:13
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новостивчера в 22:25
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ВФЛА полностью погасила долг перед World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью погасила долг перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в размере $6,31 млн, передает РИА Новости со ссылкой на врио главы ВФЛА Евгения Юрченко.
Ruposters.ruвчера в 11:27

ВКС России получат ударные дроны большой дальности в 2021 году

Александр Хроленко, военный обозреватель Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут получать многоцелевые ударные беспилотники с 2021 года, заявил заместитель главкома ВКС Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда".
Sputnik Армениявчера в 12:44
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