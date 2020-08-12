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Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS.В источнике
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Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $45,34 за баррель

Московский Комсомолец01:41
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent превысили $45

ИА Красная Веснавчера в 14:43
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Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:07
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Нефть Brent поднялась в цене на 2%

REGNUMвчера в 11:04
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Нефть дорожает на ожиданиях стимулирования экономики США

ПРАЙМ11 августа в 11:42
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Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалт11 августа в 07:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс10 августа в 01:45

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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США и Израиль успешно испытали перехватчик противоракетной обороны

Министерство обороны Израиля подтвердило недавнее испытание перехватчика противоракетной обороны Arrow, частично изготовленного компанией Boeing и разработанного в сотрудничестве с американской организацией противоракетной обороны.
Pravda.Ru22:48
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

«Мобильный ID» полезен в первую очередь для образовательных сервисов, интернет-магазинов, туроператоров и других ресурсов, которые подразумевают идентификацию клиента для оказания услуг.
В Городе Nвчера в 11:00
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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Чистый убыток «Русала» по МСФО в I полугодии составил $124 млн против прибыли годом ранее

Чистый убыток ОК "Русал" по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 124 миллиона долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 625 миллионов долларов, следует из отчета компании.
ПРАЙМ20:52