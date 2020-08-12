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Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS.В источнике
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Московский Комсомолец

Стоимость нефти Brent упала до $45,34 за баррель

Московский Комсомолец01:41
ПРАЙМ

Нефть дорожает на ожиданиях стимулирования экономики США

ПРАЙМ11 августа в 11:42
REGNUM

Нефть Brent поднялась в цене на 2%

REGNUMвчера в 11:04
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:07
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent превысили $45

ИА Красная Веснавчера в 14:43
Росбалт

Котировки Brent и WTI растут на замедлении пандемии в США

Росбалт11 августа в 07:14
Интерфакс

Brent подорожала до $44,89 за баррель

Интерфакс10 августа в 01:45

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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США и Израиль успешно испытали перехватчик противоракетной обороны

Министерство обороны Израиля подтвердило недавнее испытание перехватчика противоракетной обороны Arrow, частично изготовленного компанией Boeing и разработанного в сотрудничестве с американской организацией противоракетной обороны.
Pravda.Ru22:48
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

Белорусский бизнесмен предложил деньги силовикам, которые уволятся

Бизнесмен белорусского происхождения Микита Микадо заявил о готовности оказать финансовую помощь сотрудникам силовых структур Белоруссии и военным, которые хотели бы оставить службу, но не могут из-за нехватки денег.
Росбалт22:30
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске приходят "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с демонстрантами в Белоруссии.
РИА Новости20:34
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Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Газета.Ru21:45

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Изучив факторы, вызывающие быстрое распространение коронавируса в 126 странах, ученые обнаружили связь, что рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором.
Lenta.ru01:47
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