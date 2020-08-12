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Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS.В источнике
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Цены на нефть марки Brent превысили $45

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Фьючерс на нефть марки Brent повысился на 1.33%

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Нефть Brent поднялась в цене на 2%

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Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

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Цена нефти Brent возросла до $44,66 за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

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