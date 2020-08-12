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Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 13 августа

Право.рувчера в 04:43
АК&М

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 13 августа понизился на 1.03%

АК&М03:07
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:13
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $45,5 за баррель

Деловое.ТВвчера в 11:42
REGNUM

Цена на нефть Brent снова упала ниже $45 за баррель

REGNUMвчера в 12:49
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent увеличилась до $45,12 за баррель

Московский Комсомолец01:42

Кинотеатрам предъявили веский «Довод»

Прокатчики фильма решили увеличить свою долю в выручке Студия Warner Bros. предложила кинотеатрам пересмотреть многолетнюю схему взаимодействия в ходе показа фильма "Довод" Кристофера Нолана, с которым связаны глобальные надежды на восстановление кинопроката.
Коммерсантъ18:16

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя

«34-летний водитель ехал со стороны полевой автодороги Светлое–Новосельцево в направлении дороги Азовское–Любимовка и наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей», — сообщили в управлении МВД по региону.
Известия02:53
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
1,9K

В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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