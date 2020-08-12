Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель
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Стоимость нефти марки Brent превысила $45 за баррель во время торгов на Межконтинентальной бирже (ICE). По информации на 12:13 мск 12 августа, октябрьские фьючерсы оценивались на уровне $45,13 за «бочку». Сентябрьские фьючерсы на эталонную смесь WTI подорожали до $42,24 за баррель, передаёт RNS.В источнике
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