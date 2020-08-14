Стоимость нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) скорректировало в сторону ухудшения прогноз падения мирового спроса на нефть в нынешнем году до 8,1 млн баррелей в сутки (в прошлом отчете падение ожидалось на уровне 7,9 млн). Объем спроса составит 91,9 млн баррелей в сутки.