Энергетика

Inc-news.ruInc-news.ruСтоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель

По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

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Хоккей

Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
Vprognoze.ru 06:50
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Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
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Общество

В Петербурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

Сам парад Победы состоится 24 июня - спустя ровно 75 лет после первого парада Победы, который прошел на Красной площади в Москве в победном 1945 году.
Российская газета 10:22
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Apple может переименовать iOS — в iPhone OS, а iPhone в Apple Phone

Операционную систему для планшетов iPad OS в 2018 году представила компания Apple.
Live24 вчера в 05:18
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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
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Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

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Авто

Geely рассказал о новом кроссовере Geely Atlas Pro для РФ

Компания Geely планирует вывести на российский рынок новый полноразмерный кроссовер Geely Atlas Pro во втором квартале 2021 года.
Автоновости дня 17 июня в 12:52
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Общество

Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
РИА Новости 04:35
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Армия и оружие

Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии

Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
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В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон

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Происшествия

Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова

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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
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Общество

Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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Арсенал (Тула) — Спартак 0:1 (2-й тайм)

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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
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Космос

Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок «Аполлонов» на Луне

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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
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Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно для ПК, Xbox 360 и PS4

Владельцам PS4 и ПК повезло больше — их ждёт полное издание со всем дополнительным контентом.
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Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
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Жириновский вступился за «Ростов» и требует наказать РФС и мэра Сочи

Москва, 20 июня 2020, 15:19 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить результаты футбольного матча «Сочи» — «Ростов».
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