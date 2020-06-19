Энергетика
Inc-news.ruСтоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
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Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Путин впервые огласил потери Красной Армии под Ржевом
Газета.Ru вчера в 16:19
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Футбол
Тимо Вернер попрощался с болельщиками «Лейпцига»
Благодарю всем фанатам клуба, которые так сильно нас поддерживаю.
ГЛАС.RU 01:22
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Общество
Страховщики начали отказывать крупным клиентам в защите рисков от вспышек заболеваний
Страховщики, работающие с крупными корпорациями, исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний или пандемий.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
Политика
Путин назвал темы для встречи лидеров ядерной пятерки
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в скором времени пройдет саммит лидеров «ядерной пятерки».
Gazeta.SPb вчера в 17:43
Единоборства
Плющенко вызвал на ринг Навального
Плющенко напомнил, что раньше мужчины выясняли отношения на дуэли, поэтому фигурист готов провести с Навальным боксерский бой.
ProstoProSport 17 июня в 16:10
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 09:59
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» презентовала изображения трех новых героев мультипликационного сериала «Ну, погоди!».
Live24 вчера в 08:11
Экономика
Пенсионеры получат новую прибавку к пенсии с 1 августа
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Кино
«Ведьмак» исправится во втором сезоне
Лорен Шмидт Хиссрич рассказала одном из интервью, что во втором сезоне «Ведьмака» не будет скачков во времени.
Комсомольская правда вчера в 06:14
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео счел экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона предателем.
Известия 01:53
Армия и оружие
Украина провела боевые испытания крылатой ракеты
На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 19:27
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита газа
Иван Руднев / РИА "Новости" Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон в интервью ресурсу OilPoint заявил, что компания "Газпром" начала разбирать трубы для транзита газа.
РЕН ТВ 16 июня в 11:55