В последний час цена барреля с поставками на август поднялась ещё немного выше. Рост показывает и нефть WTI, её стоимость превысила 39 долларов. Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.

Мировые цены на нефть снова растут

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