Энергетика
Эхо МосквыМировые цены на нефть снова растут
В последний час цена барреля с поставками на август поднялась ещё немного выше. Рост показывает и нефть WTI, её стоимость превысила 39 долларов. Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.
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Происшествия
Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, комментируя результаты психологической экспертизы актера, заявил, что эта новость его радует.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены
Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
Политика
Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах
Опыт московских медиков поможет додавить коронавирусную инфекцию в регионах, заявил президент России Владимир Путин 20 июня на встрече с медицинскими работниками.
ИА Красная Весна 08:17
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Транспорт
В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений
В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня.
RT на русском 09:16
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
Политика
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Политика
Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском вчера в 15:09
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:58
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Футбол
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
В процессе регулярного мониторинга авторынка нашей страны эксперты выявили, что из прайс-листа на официальном портале Lada пропала модификация Luxe Prestige модели Vesta.
32CARS.ru вчера в 14:33
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог суммой 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Футбол
ЦСКА и «Зенит» назвали составы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ
Тренерские штабы ЦСКА и «Зенита» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 10:54
Футбол
Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.
ProstoProSport 10:19
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета Сбербанк ввел комиссию для физлиц за внутренние переводы через банкоматы в размере 1% от суммы, пишет Коммерсантъ .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:59