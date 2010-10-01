9 июня по состоянию на 5:52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила $39,95 за баррель, опустившись впервые после встречи ОПЕК+ ниже $40. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти марки Brent упала до $40 за баррель

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