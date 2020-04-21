Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года. По данным биржи в Лондоне ICE на 7:00 мск, баррель нефти снизился на 12,62% -- до $16,99. Июньские фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне $11,18 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года

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