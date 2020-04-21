Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года. По данным биржи в Лондоне ICE на 7:00 мск, баррель нефти снизился на 12,62% -- до $16,99. Июньские фьючерсы на нефть WTI торгуются на уровне $11,18 за баррель.
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Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
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В Златоусте Челябинской области два медика заразились коронавирусом
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила о двух медработниках из Златоуста, у которых после контакта с больными пневмонией был диагностирован COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 08:51
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Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
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Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
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Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
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Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
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Чемпионат Швеции планируют начать 14 июня со зрителями
Чемпионат Швеции планируется начать 14 июня и со зрителями на трибунах, сообщает официальный сайт организации.
Спорт-Экспресс вчера в 12:58
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Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC оснащена памятью GDDR6
Компания GIGABYTE Technology официально представила графический ускоритель GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G, несущий на борту память GDDR6 со 128-битной шиной.
3DNews вчера в 08:16
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Гаджеты
Samsung разрабатывает камеру для смартфонов на 600 Мп
Южнокорейская компания Samsung сообщила, что занимается разработкой нового сенсора камеры для смартфонов.
Ридус вчера в 11:32
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Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва 20 апреля в 22:20
Общество
В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.
Neva.Today вчера в 02:10
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
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Комсомольская правда вчера в 19:00
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Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщил в заявлении генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.
РИА Новости вчера в 20:05
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Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Культура
Колян Наумов и $420 млн: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ
Телепрограмма вчера в 07:47
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На девять зараженных коронавирусом стало больше в Кузбассе
За сутки в Кузбасса еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Континент Сибирь Online вчера в 01:37
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
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Gazeta.SPb вчера в 07:43
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Эксперт рассказал, почему не нужно использовать Zoom
Как рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, у программы достаточно низкое качество видео и проблемы с буферизацией.
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