Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусьвчера в 03:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Общество
Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса
Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 07:41
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Гаджеты
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России
В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать.
The GEEK 09:59
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru 05:32
Авто
Внедорожник Toyota Fortuner обновился
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Общество
Фетисов объяснил, почему рад обучению дочери в США
РИА Новости 10:09
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА
JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.
Говорит Москва вчера в 06:46
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Политика
Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг
Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Общество
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
Политика
Глава МИД Украины перечислил «красные линии» в вопросе Донбасса
Всё, что перечислил Кулеба, записано в Минских соглашениях, которые Украина подписала в 2015 году после ряда крупных поражений ВСУ.
REGNUM 01:36
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Футбол
Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».
Чемпионат 08:29
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Политика
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
Взгляд.ру 04:26
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Кино
Съемки сериала «ВандаВижен» возобновятся в июле
К сожалению, Полу пришлось отменить свое участие в TBCC в этом году из-за того, что Disney будет в июле снимать в Лос-Анджелесе сериал «ВандаВижен».
Popcornnews.ru 10:00
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
Роспотребнадзор: Единую вакцину от коронавируса в России не создадут
В Роспотребнадзоре заявили, что в России не создадут единую вакцину от коронавируса, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на слова главы службы Анны Поповой.
Телеканал Санкт-Петербург 07:35
Политика
Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43