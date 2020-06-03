Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Нефть не покинет уровень $40 до заседания ОПЕК+

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Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

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Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше $40

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Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

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Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 11:23, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
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Въезд в Северодвинск ограничат из-за коронавируса

Власти Архангельской области приняли решение ограничить с 6 июня въезд на территорию Северодвинска, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
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Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
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Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России

В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать.
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Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
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Авто

Внедорожник Toyota Fortuner обновился

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
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Общество

Фетисов объяснил, почему рад обучению дочери в США

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Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА

JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
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Политика

Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг

Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
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Гаджеты

В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон

Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
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Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
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Политика

Глава МИД Украины перечислил «красные линии» в вопросе Донбасса

Всё, что перечислил Кулеба, записано в Минских соглашениях, которые Украина подписала в 2015 году после ряда крупных поражений ВСУ.
REGNUM 01:36
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
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Футбол

Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».
Чемпионат 08:29
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
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Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru 10:02
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
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Политика

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», – сообщило агентство «БелТА».
Взгляд.ру 04:26
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ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
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Кино

Съемки сериала «ВандаВижен» возобновятся в июле

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Popcornnews.ru 10:00
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Общество

Роспотребнадзор: Единую вакцину от коронавируса в России не создадут

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не создадут единую вакцину от коронавируса, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на слова главы службы Анны Поповой.
Телеканал Санкт-Петербург 07:35
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Политика

Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией

Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
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Финансы

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
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