Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

Подробнее о событии

Пушков оценил данные о росте цен на нефть

Rambler News Serviceвчера в 03:55

Цена Brent упала ниже $39 на фоне неопределенности по встрече ОПЕК+

РБКвчера в 06:15

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $40 за баррель

Росбалтвчера в 02:59

Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21

Цена на нефть марки Brent превысила $40

МИР 2402 июня в 21:20

Стоимость нефти марки Brent превысила $40 впервые с 6 марта

Life.ru02 июня в 20:56
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:49, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации

Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
1,8K
Происшествия

В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусом скончался в одной из крымских больниц, еще пять находится в тяжелом состоянии, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
РИА Новости 03:30
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Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru вчера в 03:46
Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Происшествия

Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
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Экономика

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

В прошлом году крупнейшую сделку по аренде офисов заключил «Ростелеком».
РБК 02:51
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Шоу-бизнес

Старое видео о расизме с Меган Маркл обсуждают в Сети

Видео было снято несколько лет назад, когда Маркл жила в Канаде и снималась в сериале "Форс-мажоры".
Экономика сегодня вчера в 21:35
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:02
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Технологии

Самоизоляция утроила число уязвимых компьютеров в России

В конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории РФ – это на 230% больше, чем в начале апреля.
Piter.tv 02:14
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru вчера в 15:12
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Футбол

«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»

«Барселона» отказалась приобретать нападающего Неймара у «ПСЖ».
Чемпионат вчера в 22:07
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

В Самарской области число больных COVID выросло до 2833 человек

Стали известны новые данные о больных COVID в Самарской области. Информацию предоставили в оперативном штабе.
63.ru 03:32
Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Общество

В Татарстане с 5 июня открываются храмы, фитнес-центры и бассейны

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстана выявлен 3 351 случай заражения коронавирусом, 2 991 человек выздоровел, 10 пациентов умерли.
ТАСС 02:39
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости вчера в 12:12
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Гаджеты

Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов

Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 02:55
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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Общество

В «кремлевской» больнице назвали факторы прихода второй волны эпидемии

Летняя погода определит, когда в Россию придет вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, заявила заведующая инфекционным отделением "кремлевской" больницы Екатерина Трифонова.
Газета.Ru 03:23
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек.
Kursk.com вчера в 02:15
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Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
179
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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