Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

Подробнее о событии

Эхономика: Дальнейшее ослабление доллара

Эхо Москвы04:22

Растет на серной почве

Российская газетавчера в 14:24

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32

Цена Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Татар-информвчера в 01:25

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Нефть не покинет уровень $40 до заседания ОПЕК+

REGNUMвчера в 05:56

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 18:11, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Общество

Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не было переполненности парков и скверов после разрешения прогулок.
Вечерняя Москва 11:35
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Общество

Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса

Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса не будет единой для всех.
News.ru 18:06
Космос

В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Газета.Ru вчера в 04:30
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
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Общество

Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС 11:31
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
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Авто

Внедорожник Toyota Fortuner обновили

4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель.
SpeedMe 01:17
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Общество

В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

Ведомости 02 июня в 16:46
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
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Наука

Ученые выяснили, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Ученые в рамках исследования сумели установить, у кого может иметься иммунитет к коронавирусу.
Актуальные Новости 09:34
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Политика

Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
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Происшествия

Нефтепродукты после аварии в Норильске не попали в Карское море

После разлива топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты не попали в Карское море, заявили в пресс-службе городской мэрии в среду, 3 июня.
Известия вчера в 11:58
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
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Кино

Ридли Скотт рассказал о новом приквеле «Чужого»

Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы "Чужой", сообщает LA Times.
Газета.Ru 07:20
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот.
Газета.Ru 01:58
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Общество

Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса

Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью.
Российская газета 08:03
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Игры

Джо Кукан вернулся к роли Кейна для промо переиздания Command & Conquer

Джо Кукан — бессменный актёр, за которым навсегда закрепилась роль руководителя Братства Нод из тибериум-вселенной C & C. В свежем ролике Кейн напрямую обращается к игрокам и объявляет о начале новой операции.
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На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело

Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии.
Телеканал RTVI 15:35
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
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Общество

Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили

РИА Оренбуржье 07:51
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Футбол

Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»

Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".
Вести.Ru 16:55
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Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива

О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
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Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

Максимальная ставка вкладов снижалась почти непрерывно еще с лета прошлого года и в начале марта достигла 5,15% – исторического минимума на тот момент.
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