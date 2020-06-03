Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 424

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса не будет единой для всех.

Авто Внедорожник Toyota Fortuner обновили 4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель. 2

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. 7

Политика Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости». 2

Наука В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот. 72

Общество Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня из-за коронавируса Как сообщает правительство Поморья, с 6 июня приехать в Северодвинск и покинуть его можно будет только в связи с исполнением должностных обязанностей или для обращения за медицинской помощью. 138

Игры Джо Кукан вернулся к роли Кейна для промо переиздания Command & Conquer Джо Кукан — бессменный актёр, за которым навсегда закрепилась роль руководителя Братства Нод из тибериум-вселенной C & C. В свежем ролике Кейн напрямую обращается к игрокам и объявляет о начале новой операции.

Происшествия На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии. 12

Футбол Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива» Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,8K

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.