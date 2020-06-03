Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Интерфакс01:48

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Цена нефти Brent поднялась выше $40

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Впервые с начала обвала котировок цена нефти Brent поднялась выше 40 долларов

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Цена нефти марки Brent превысила $40 за баррель

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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:30, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше 40$ за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
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Происшествия

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Офицера из службы по борьбе с терроризмом, признанного организатором наркотрафика, приговорили к восьми годам колонии, хотя обвинение требовало для него 15 лет.
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ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара в Ливии от турецких F-16

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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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RT на русском 03:17
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Происшествия

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Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
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39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

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МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России

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