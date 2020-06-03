Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

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Эхономика: Дальнейшее ослабление доллара

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Растет на серной почве

Российская газетавчера в 14:24

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

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Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русскомвчера в 06:53

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Сегодняшний провал цен на нефть - история временная

ПРАЙМвчера в 07:55

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 20:39, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
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Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
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Анна Семенович похвасталась результатами голодовки

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Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе

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