Энергетика
News.ruНефть дешевеет, несмотря на снижение запасов топлива в США
Стоимость нефти эталонных марок продолжает падать на торгах 3 июня 2020 года на фоне снижения запасов углеводородов в США. Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по Москве подешевели на $0,38 — до $39,19 за баррель.
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:02
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Авто
Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux
Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
Автоновости дня 02:08
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Политика
Украина надеется на переговоры в Нормандском формате в 2020 году
Проведение в 2020 году очередного «нормандского саммита» уже анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Live24 08:52
Здоровье
В Ульяновской области вспыхнул ковидом Инзенский район
Масштаб бедствия гораздо более впечатляющий, чем показывают на самом деле, и к решению проблем Инзенского района должны подключиться Сергей Морозов и, может быть, Михаил Мишустин.
Первый ульяновский портал 08:17
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Общество
Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК
Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Здоровье
В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте".
ТАСС 05:04
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Энергетика
Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок
Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.
ТАСС 09:19
Шоу-бизнес
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
Происшествия
В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости 07:42
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний.
Российская газета 02:11
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29