Стоимость нефти эталонных марок продолжает падать на торгах 3 июня 2020 года на фоне снижения запасов углеводородов в США. Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по Москве подешевели на $0,38 — до $39,19 за баррель.

Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов топлива в США

Финансы ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Общество Северодвинск закроют на карантин Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях. 51

Общество В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. 235

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 559

Здоровье В Ульяновской области вспыхнул ковидом Инзенский район Масштаб бедствия гораздо более впечатляющий, чем показывают на самом деле, и к решению проблем Инзенского района должны подключиться Сергей Морозов и, может быть, Михаил Мишустин.

Происшествия Начало разлива топлива в Норильске попало на видео 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. 3

Общество Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг". 257

Финансы В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Здоровье В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте". 3

Общество Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме. 808

Энергетика Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку. 24

Происшествия В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство. 5

Общество В Ростовской области отменили пропускной режим Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. 39

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 273

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 168

Единоборства Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.