Энергетика

News.ruNews.ruНефть дешевеет, несмотря на снижение запасов топлива в США

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Стоимость нефти эталонных марок продолжает падать на торгах 3 июня 2020 года на фоне снижения запасов углеводородов в США. Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по Москве подешевели на $0,38 — до $39,19 за баррель.
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Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов топлива в США

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Газета.Ruвчера в 01:53

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REGNUMвчера в 01:12
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Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

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Финансы

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Оползень унес в море жилой поселок

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Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
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Энергетика

Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок

Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний.
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В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
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