Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Эксперты: цены на нефть по итогам 2020 года могут закрепиться на отметке $45 за баррель

ТАСС21:12

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32

Доллар, нефть и коронавирус на 3 июня

Право.ру04:22

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $40 за баррель

Росбалт02:59

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Ру00:17

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русском06:53

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъвчера в 21:21
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:40, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона

Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским с поддержанием порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
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ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК 12:48
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Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
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Общество

Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

Ведомости 09:37
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
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Технологии

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
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Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде

«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru 16:26
Политика

Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.
РИА Новости 18:54
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
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Космос

Crew Dragon доставил на МКС работы художника стрит-арта

Rostov gazeta вчера в 06:00
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Общество

В России появятся новые автомобильные номера

Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от 1 до 9. До этого в начале кода использовались только цифры 1 и 7.
Газета.Ru вчера в 12:17
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Evo-rus.com 15:16
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Экономика

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
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Общество

На Сахалине у сотрудника детского сада выявлен коронавирус

В Сахалинской области у сотрудника детского сада "Островок" в поселке Смирных выявлен коронавирус.
Российская газета 21:10
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Армия и оружие

Парад Победы на Красной площади 24 июня пройдет по образцу 1945 года

Известия 19:15
Здоровье

За сутки коронавирус выявили у 347 нижегородцев

За последние сутки в Нижегородской области подтверждено 347 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Бизнес News. Время зарабатывать 03:57
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Происшествия

Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор

В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
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Происшествия

Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова

Российская газета 15:31
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Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
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Армия и оружие

«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

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В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды

В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
RT на русском 18:40
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Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Общество

Нота в Госдеп: посольство РФ в США требует оказать медпомощь Ярошенко

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту в Госдеп с требованием оказать медицинскую помощь осужденному россиянину Константину Ярошенко.
РЕН ТВ 21:16
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