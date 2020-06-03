Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
Читать в источнике
Комментировать337
с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

Подробнее о событии

Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Рувчера в 00:17

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русскомвчера в 06:53

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21

Цена нефти Brent впервые с марта поднялась выше $40

REGNUM02 июня в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:12, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Газета.Ru 04:45
7
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
9
Авто

Toyota официально представила обновленный пикап Toyota Hilux

Японский автопроизводитель оснастил новый пикап Hilux другим дизайном, иным шасси и добавил новый, более мощный двигатель.
SpeedMe вчера в 23:08
1
Наука

Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме

Москва 24 02:49
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
1K
Общество

Собянин провел заседание рабочей группы по смягчению ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание рабочей группы Госсовета по COVID.
Известия 04:30
17
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Политика

Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета вчера в 06:58
493
Футбол

Малафеев рассказал, почему «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Локомотив»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о несостоявшемся переходе нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Локомотив» в 2018 году.
Metaratings вчера в 12:32
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Происшествия

Из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске завели дело

Российская газета 05:07
Игры

В Microsoft Store нашли страницу ремастера ролевой игры Kingdoms of Amalur: Reckoning

CyberSport.ru 04:47
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
469
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
313
Политика

Лукашенко отправил в отставку все правительство

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Суть событий вчера в 13:15
1,4K
Спорт

Олимпиаду в Токио могут провести в упрощенном формате

Bookmaker-ratings.ru 03:41
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса

Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
200
Здоровье

В Пермском крае выявили еще 72 новых случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе один - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:47
2
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
102
Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

«Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина.
Политсовет вчера в 00:26
204
Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
1K
Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
33
Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
85
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
3K
Общество

Новые автомобильные номера появятся в России

Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 02 июня в 09:07
740
Политика

В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

РИА Новости 04:28
Экономика

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Интерфакс вчера в 07:16
Происшествия

На Сельме поезд сбил молодого человека насмерть

В Калининграде вечером в среду, 3 июня 2020 года, в районе улиц Гайдара и Челнокова в микрорайоне Сельма на железнодорожных путях произошла трагедия с летальным исходом.
Русский Запад 02:53
2
Футбол

Евсеев в шутку назвал манекенов лучшими игроками на сборе «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о лучших игроках по итогам сбора команды в Аше.
Sport24.ru 04:24
Общество

В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход

ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
101
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное