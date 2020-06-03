Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

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