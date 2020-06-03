Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» волны коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Представлен недорогой смартфон Honor Play4 для игр
Подшефный Huawei бренд Honor представил сегодня на презентации в Китае не только смартфон Honor Play4 Pro флагманского уровня, но и более простую модель в серии — Honor Play4.
iXBT.com 05:07
Здоровье
Сразу 357 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
Уральский меридиан 03:38
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
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В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 04:19
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
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Sony рассказала о цене PlayStation 5
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Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
Происшествия
Рязанский губернатор поручил оказать помощь жителям подтопленных сёл
Шацкий район, Рязанская область, 3 июня 2020, 12:25 — REGNUM Необходимую помощь жителям Шацкого района, дома которых 3 июня оказались в зоне подтопления, поручил оказать губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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Общество
Роскосмос начнет производить лифты
Газета.Ru вчера в 19:42
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
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Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Матч ТВ вчера в 16:23
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«Бешикташ» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Ларина
Стамбул, Турция, 3 июня 2020, 11:25 — REGNUM Турецкий «Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА по трансферу нападающего Кайла Ларина.
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Обновленный Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн
Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
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Минфин спрогнозировал объём недополученных нефтегазовых доходов в июне
«Ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне 2020 года в размере 145,5 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 05:11
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
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Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
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