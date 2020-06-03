Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Впервые с начала обвала котировок цена нефти Brent поднялась выше 40 долларов

Взгляд.рувчера в 21:14

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Ру00:17

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:04

Доллар, нефть и коронавирус на 3 июня

Право.ру04:22

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 20:48

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАССвчера в 21:39

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:30, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1K
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Общество

ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» волны коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Honor Play4 для игр

Подшефный Huawei бренд Honor представил сегодня на презентации в Китае не только смартфон Honor Play4 Pro флагманского уровня, но и более простую модель в серии — Honor Play4.
iXBT.com 05:07
Здоровье

Сразу 357 человек заболели коронавирусом в Свердловской области

Уральский меридиан 03:38
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
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Общество

В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 04:19
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
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Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 01 июня в 08:44
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Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
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Происшествия

Рязанский губернатор поручил оказать помощь жителям подтопленных сёл

Шацкий район, Рязанская область, 3 июня 2020, 12:25 — REGNUM Необходимую помощь жителям Шацкого района, дома которых 3 июня оказались в зоне подтопления, поручил оказать губернатор Рязанской области Николай Любимов.
REGNUM 05:25
Общество

Роскосмос начнет производить лифты

Газета.Ru вчера в 19:42
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Транспорт

На Филевской линии московского метро временно приостановлено движение

Газета.Ru 05:22
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
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Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Футбол

Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»

Матч ТВ вчера в 16:23
Футбол

«Бешикташ» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Ларина

Стамбул, Турция, 3 июня 2020, 11:25 — REGNUM Турецкий «Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА по трансферу нападающего Кайла Ларина.
REGNUM 04:25
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн

Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
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Финансы

Минфин спрогнозировал объём недополученных нефтегазовых доходов в июне

«Ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне 2020 года в размере 145,5 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 05:11
Общество

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
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