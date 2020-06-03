Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

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Эхономика: Дальнейшее ослабление доллара

Эхо Москвы04:22

Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21

Нефть не покинет уровень $40 до заседания ОПЕК+

REGNUMвчера в 05:56

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русскомвчера в 06:53
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:29, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия

Ливень размыл и обрушил дорогу в Тульской области

Известия 06:54
Общество

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
105
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
666
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Технологии

Названы опасные приложения для Android-смартфонов

Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker.
Astera 04:58
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Общество

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о начале уголовного производства из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске.
Lenta.ru 05:59
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Общество

Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве

В столичном регионе ожидается июльская жара, заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.
РИА Новости 06:19
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Армия и оружие

В ЛНР отменили режим полной боевой готовности

Если же Украина возобновит провокации и обстрелы территории Луганской Народной Республики, то Народная милиция снова будет работать в режиме полной боевой готовности.
RuNews24.ru вчера в 11:42
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Культура

"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
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Общество

Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Происшествия

В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
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Футбол

ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Космос

Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом

Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
РИА Новости 06:01
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Политика

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
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Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
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Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
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Шоу-бизнес

Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет заболевшим

Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет инфицированным.
Evo-rus.com 05:02
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Общество

В Саратове бастуют работники троллейбусного депо

На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
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Армия и оружие

Военные России и Турции провели 14-е совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели 14-е совместное военное патрулирование сирийской трассы М4 на северо-востоке страны.
Известия 02 июня в 23:14
Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
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Армия и оружие

Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

РИА Новости 07:21
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Политика

Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.
RT на русском 06:28
Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Авто

Volkswagen начал продажи лифтбека Arteon в России

Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
Автоновости дня 06:14
Политика

Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией

Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
Евразия Daily 06:37
Игры

Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми

Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
Игромания.ру 05:20
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