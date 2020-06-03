Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 666

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 817

Технологии Названы опасные приложения для Android-смартфонов Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker. 1

Общество Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о начале уголовного производства из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске. 184

Общество Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве В столичном регионе ожидается июльская жара, заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова. 9

Армия и оружие В ЛНР отменили режим полной боевой готовности Если же Украина возобновит провокации и обстрелы территории Луганской Народной Республики, то Народная милиция снова будет работать в режиме полной боевой готовности. 3

Происшествия В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru. 398

Футбол ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).

Космос Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев. 4

Политика Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией. 11

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Общество В Саратове бастуют работники троллейбусного депо На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает. 89

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 463

Политика Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.

Авто Volkswagen начал продажи лифтбека Arteon в России Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.

Политика Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.