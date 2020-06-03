Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусьвчера в 03:25
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
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Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Об опасных приложениях стало известно из Telegram-канал SecAtor, где отмечается, что в названных приложениях есть относительно новый вредонос Joker.
Astera 04:58
Общество
Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске
Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о начале уголовного производства из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации в связи с разливом топлива в Норильске.
Lenta.ru 05:59
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РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Общество
Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве
В столичном регионе ожидается июльская жара, заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
В ЛНР отменили режим полной боевой готовности
Если же Украина возобновит провокации и обстрелы территории Луганской Народной Республики, то Народная милиция снова будет работать в режиме полной боевой готовности.
RuNews24.ru вчера в 11:42
Общество
Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Футбол
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Космос
Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом
Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
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Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет заболевшим
Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет инфицированным.
Evo-rus.com 05:02
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В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Армия и оружие
Военные России и Турции провели 14-е совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные провели 14-е совместное военное патрулирование сирийской трассы М4 на северо-востоке страны.
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Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Армия и оружие
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи
РИА Новости 07:21
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Полиция изучит визит Зеленского в кафе во время карантина
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.
RT на русском 06:28
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Авто
Volkswagen начал продажи лифтбека Arteon в России
Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
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Белоруссия готова к обсуждению более глубокой интеграции с Россией
Белоруссия и Россия осенью текущего года могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.
Евразия Daily 06:37
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Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
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