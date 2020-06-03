Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Экономика
Инфекционную больницу Ростова построит самый богатый депутат ЗСРО
Строительством новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону займётся ОАО "Ростовгражданпроект".
Бизнес-газета 04:14
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Политика
Кремль объяснил неотложность проведения голосования по Конституции
Проведение голосование по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавируса не угрожает здоровью граждан, так как будут соблюдены необходимые меры предосторожности.
РБК 06:00
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК вчера в 01:00
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport вчера в 10:00
Общество
Где заразились коронавирусом в Самарской области 1 июня
В понедельник, 1 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 36 новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 01 июня в 05:02
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Футбол
Экс-селекционер «Спартака» рассказал, почему скауты не контактировали с Каррерой
Бывший скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о работе с бывшим главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой.
Metaratings 05:14
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Армия и оружие
В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно
Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
Общество
Instagram запустил в России новую функцию
Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:24
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
RT на русском вчера в 15:58
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Гаджеты
Составлен перечень наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов
По версии бенчмарка AnTuTu был составлен список самых производительных смартфонов, работающих под управлением Android.
Дни24 вчера в 13:04
Происшествия
В Челябинской области задержали топ-менеджера крупной дорожной фирмы
С 2018 года компания «Уралавтодор» получает многомиллиардные государственные контракты на Южном Урале, пишет интернет-газета Znak.
RuNews24.ru 05:34
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Армия и оружие
Пентагон перебросил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Отмечается, что в связи с волной протестов, прокатившейся по стране в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, военнослужащие находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но пока не учавствуют в "оборонной поддержке операций гражданских властей".
KM.ru 01:20
Путешествия
Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году
Самыми дешевыми направлениями для путешествий российских туристов в 2020 году могут стать Тунис, Турция и Греция.
Lenta.ru 04:45
Политика
Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи.
ТАСС 05:51
Футбол
Заболевший коронавирусом Павел Погребняк выписан из больницы
На следующий день Мария Погребняк, которая является женой футболиста, сделала заявление о том, что у Павла двусторонняя пневмония на фоне COVID-19.
ГЛАС.RU 04:45
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Финансы
Минфин спрогнозировал объём недополученных нефтегазовых доходов в июне
«Ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне 2020 года в размере 145,5 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 05:11
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе «разрушительной» второй волны коронавируса
Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемироной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
РИА Новости 03:45
Общество
В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса
Подгорица, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 12:37
Политика
В МИД ФРГ оценили угрозы Трампа развернуть войска против протестующих
Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших американские города.
РИА Новости 04:41
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
В результате расписание концовки сезона чемпионата России выглядит следующим образом: РПЛ Была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта.
Metaratings вчера в 09:58