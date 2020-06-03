Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Общество
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью
Как рассказал на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сейчас работа над вакциной идет полным ходом и в случае ее успешных испытаний, через несколько месяцев начнется массовая вакцинация населения.
Повестка дня вчера в 13:31
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, которому Украина нанесла значительный ущерб, перекрыв Северо-Крымский канал.
Профиль 01:51
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
Общество
Ветераны конфликта на Даманском по ошибке получили выплаты к 75-летию Победы
Lenta.ru вчера в 10:18
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Кино
Скончалась актриса из «Санта-Барбары»
Live24 06:50
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Экономика
Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание
Радиостанция "Серебряный дождь" находится в критическом финансовом положении, на данный момент у нее отсутствуют средства для продолжения вещания.
ТАСС 06:13
Политика
Кремль прокомментировал условия использования Россией ядерного оружия
Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утвержденные президентом условия использования Россией ядерного оружия.
Lenta.ru 06:04
Транспорт
Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю
Мурманск, 3 июня 2020, 14:19 — REGNUM Движение по железнодорожному мосту, рухнувшему 1 июня из-за паводка, будет восстановлено к началу октября.
REGNUM 07:19
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Баскетбол
Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»
Капитан сборной России Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань» по завершении двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Sports.ru 06:57
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
На 21-й минуте бразильцы заработали штрафной на расстоянии 35 метров от ворот. Пробивать стандарт взялся Роберто Карлос.
Soccer.ru 07:24
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Происшествия
В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза «Альянс учителей»
В Петербурге прошел обыск дома у руководителя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:54
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Здоровье
Москвич вышел из комы и удивился из-за коронавируса
Житель Москвы провел в коме два месяца после экстренной операции и удивился произошедшими из-за коронавируса изменениями, когда очнулся в конце мая.
Москва 24 00:36
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
2085 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Оренбуржье
53 случая коронавируса зарегистрированы в Оренбургской области за прошедшие сутки, сообщает региональный минздрав.
Газета Оренбуржье 04:59
Здоровье
Врачебное сообщество ОНФ выступило в поддержку Лео Бокерии
Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов.
Общероссийский Народный Фронт 06:18