Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Запасы бензина увеличились на 2,796 млн баррелей, дистиллятов — на 9,935 млн баррелей, пишет ТАСС.

Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов топлива в США

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