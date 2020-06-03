Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Ру00:17

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:04

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 20:48

Впервые с начала обвала котировок цена нефти Brent поднялась выше 40 долларов

Взгляд.рувчера в 21:14

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАССвчера в 21:39

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБКвчера в 21:32

Доллар, нефть и коронавирус на 2 июня

Право.рувчера в 04:36
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,1K
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Происшествия

В Югре учитель школы подозревается в педофилии

REGNUM 01:26
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Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
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Общество

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
98
Общество

В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
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Футбол

В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона

По данным La Repubblica, формат чемпионата Италии могут изменить со следующего сезона.
LiveSport.ru вчера в 21:06
Политика

МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество

В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №433 от 02.06.2020 г.: Постановление №200 от 17 марта 2020 года, в которое вносятся изменения, размещено на сайте правительства.
Калужский перекресток 02:12
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
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Авто

BMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
14
Армия и оружие

АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над американской столицей в понедельник вечером в качестве "демонстрации силы" на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 02:27
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Общество

Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главнй санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что не видит необходимости в проведении поголовной вакцинации от коронавируса.
Невские Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью

Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 вчера в 02:49
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Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском вчера в 06:43
3
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2,1K
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,7K
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 01 июня в 05:29
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Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Гаджеты

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
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Происшествия

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
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Гаджеты

Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com вчера в 14:40
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
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Космос

Космический зонд Solar Orbiter внезапно вошёл в хвост кометы

Вести.Ru вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий вчера в 02:08
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
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Здоровье

Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью

Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
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Общество

Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы

В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
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Происшествия

Администрацией Славгорода временно руководит ранее судимый экс-наркоконтролер

Вместо арестованного по обвинению в получении взятки главы Славгорода Сергея Горбунова временно исполняет обязанности первого заместителя и фактически руководит мэрией Дмитрий Петраков.
Толк вчера в 23:04
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