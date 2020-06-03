Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 20:48
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Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
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Ведомости вчера в 13:44
Общество
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Футбол
В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона
По данным La Repubblica, формат чемпионата Италии могут изменить со следующего сезона.
LiveSport.ru вчера в 21:06
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Общество
В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня
Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №433 от 02.06.2020 г.: Постановление №200 от 17 марта 2020 года, в которое вносятся изменения, размещено на сайте правительства.
Калужский перекресток 02:12
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Армия и оружие
АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над американской столицей в понедельник вечером в качестве "демонстрации силы" на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона.
РИА Новости 02:13
Общество
Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главнй санитарный врач страны Геннадий Онищенко отметил, что не видит необходимости в проведении поголовной вакцинации от коронавируса.
Невские Новости 01:00
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Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 вчера в 02:49
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 01 июня в 05:29
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Происшествия
Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест
Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
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Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com вчера в 14:40
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
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Космический зонд Solar Orbiter внезапно вошёл в хвост кометы
Вести.Ru вчера в 05:54
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Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий вчера в 02:08
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
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Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Врач добавила, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей невозможно, однако тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
Известия вчера в 23:27
Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
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Администрацией Славгорода временно руководит ранее судимый экс-наркоконтролер
Вместо арестованного по обвинению в получении взятки главы Славгорода Сергея Горбунова временно исполняет обязанности первого заместителя и фактически руководит мэрией Дмитрий Петраков.
Толк вчера в 23:04