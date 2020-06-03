Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Интерфакс01:48

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

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Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

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РБКвчера в 21:32

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

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Цена нефти марки Brent превысила $40 за баррель

RT на русскомвчера в 21:06
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:41, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03:25
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
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В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
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США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
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Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
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Политика

СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине

Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.
RT на русском вчера в 23:32
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка

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В Свердловской области зафиксировано 357 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки было зафиксировано 357 новых случаев заражения коронавирусом.
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Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
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Сипягина просят скорее открыть фитнес-клубы во Владимирской области

Ассоциации операторов фитнес-индустрии России просит губернатора Владимира Сипягина и главного санитарного врача региона Татьяну Данилову в кратчайшие сроки разрешить физкультурно-оздоровительным учреждениям возобновить работу во Владимирской области.
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Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ

На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
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В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
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Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

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В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

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«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей» до 2027 года

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Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса

Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon

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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине

Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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В СК передали четыре уголовных дела основателя «Омбудсмена полиции»

Четыре уголовных дела, фигурантом которых является создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, переданы из столичного главка МВД России в ГСУ СК России по Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
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Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
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В Красноярске обнаружили тело ребенка

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