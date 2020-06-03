Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Происшествия
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:38
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Авто
«АвтоВАЗ» покидает рынок Евросоюза
Автомобильный бренд Lada крупнейшего в России завода по производству легковых машин "АвтоВАЗ" ушел с рынка Евросоюза.
ПРАЙМ 03:14
Политика
На Украине выступили за проведение переговоров по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США другой формат переговоров по ситуации в Донбассе.
Городовой вчера в 01:36
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Политика
СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине
Совет Европы намерен привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине.
RT на русском вчера в 23:32
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Здоровье
В Свердловской области зафиксировано 357 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки было зафиксировано 357 новых случаев заражения коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 04:25
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Здоровье
Сипягина просят скорее открыть фитнес-клубы во Владимирской области
Ассоциации операторов фитнес-индустрии России просит губернатора Владимира Сипягина и главного санитарного врача региона Татьяну Данилову в кратчайшие сроки разрешить физкультурно-оздоровительным учреждениям возобновить работу во Владимирской области.
ПроВладимир 04:24
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 01 июня в 08:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Футбол
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ
На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
78.ru вчера в 10:33
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Космос
«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей» до 2027 года
РИА Новости 03:30
Общество
Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса
Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:52
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Политика
Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon
RT на русском 02:11
Политика
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
РИА Новости 04:05
Происшествия
В СК передали четыре уголовных дела основателя «Омбудсмена полиции»
Четыре уголовных дела, фигурантом которых является создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, переданы из столичного главка МВД России в ГСУ СК России по Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 04:32
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44