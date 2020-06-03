Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
News.ru вчера в 23:04
Общество
Стало известно, когда в России откроются театры и кинотеатры
В середине июля в России могут открыться кинотеатры, а театры и концертные залы откроются осенью.
Вестник Кавказа вчера в 06:33
Политика
Путин согласился провести 1 июля голосование по Конституции
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести Всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны 1 июля 2020 года, передаёт РИА Новости.
DP.RU 01 июня в 09:45
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
ФСС осуществляет страховые выплаты медикам в срок, заявил Мурашко
"На сегодняшний день Фонд социального страхования осуществляет все согласно постановлению правительства, в сроки, и общее количество выплат составило сегодня более 2 253 человек, 155 миллионов рублей перечислено непосредственно медицинскому персоналу", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:09
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда вчера в 13:18
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 вчера в 03:50
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Песков объяснил необходимость проводить голосование 1 июля
К моменту голосования по поправкам в Конституцию, запланированному на 1 июля, уже нельзя будет говорить о непосредственных угрозах здоровью — при условии, что во время голосования будут соблюдаться меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:24
Футбол
Заболевший коронавирусом Павел Погребняк выписан из больницы
На следующий день Мария Погребняк, которая является женой футболиста, сделала заявление о том, что у Павла двусторонняя пневмония на фоне COVID-19.
ГЛАС.RU 04:45
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Космос
В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Газета.Ru 04:30
Политика
Песков: Россия не станет инициатором использования ядерного оружия
Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание Владимиром Путиным указа об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.
Взгляд.ру 06:21
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Космос
«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе
Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
Политика
Замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин освобожден от должности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Вадима Живулина от должности заместителя министра экономического развития.
Интерфакс 05:46
Общество
23 июня движение поездов в сторону Мурманска должно быть восстановлено
Мурманский вестник 05:55
Транспорт
В Москве перенесли ночную репетицию Парада Победы
Ночная репетиция Парада Победы перенесена на 14 июня. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения.
Российская газета 06:05
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына
Известный диктор Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина умер от COVID-19 в середине мая.
ФАН 00:17
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform 01 июня в 06:46
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка
На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
Общество
В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса
«Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — цитирует Клюге «РИА Новости».
Известия 06:21
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация
Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда.
RuNews24.ru 05:59
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение в Киеве снятия "водной блокады" Крыма – конец "национальной идеи Украины" о возвращении полуострова, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.
Газета.Ru 06:11
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17