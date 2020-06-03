Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.

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Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 78

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 10

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Политика Песков объяснил необходимость проводить голосование 1 июля К моменту голосования по поправкам в Конституцию, запланированному на 1 июля, уже нельзя будет говорить о непосредственных угрозах здоровью — при условии, что во время голосования будут соблюдаться меры предосторожности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 7

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Политика Песков: Россия не станет инициатором использования ядерного оружия Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание Владимиром Путиным указа об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.

Космос «Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070. 5

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Общество В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса «Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — цитирует Клюге «РИА Новости». 661

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K