Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНефть марки WTI дорожает более чем на 3%

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
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Нефть марки WTI резко дорожает

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Нефть марки Brent замедлила темпы падения

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