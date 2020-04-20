Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruЦена нефти WTI упала ниже $8 за баррель

Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель.
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Цена нефти WTI поднялась выше $21 за баррель

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Стоимость нефти марки WTI опускалась до нуля

РИА Новостивчера в 14:10

WTI подешевела до 30-летнего минимума

Интерфаксвчера в 13:00

Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель

RT на русскомвчера в 13:52

Эксперт: при $10 за баррель более 1,1 тыс. добывающих компаний США могут обанкротиться

ТАССвчера в 19:23

Цена нефти WТI рухнула до одного цента за баррель

Эхо Москвывчера в 14:30

Цена на нефть WTI упала до нуля

РБКвчера в 14:00
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В последний раз такое было в прошлом веке: нефть упала до $0 за баррель

КП - Беларусьвчера в 15:05
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Депутаты одобрили кандидатуру Седовой на пост зампреда правительства

Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 21 апреля обсудили кандидатуру Ирины Седовой на пост зампреда правительства.
Регион 64 03:25
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В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами

Рано утром, 21 апреля, на 97-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области на перевале опрокинулась автоцистерна, предположительно с химикатами.
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Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

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Общество

Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе

В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Общество

В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии

Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
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Политика

В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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В Чечню ввели федеральные войска

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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
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Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
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Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
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Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
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Происшествия

Третий пациент с коронавирусом скончался в Чувашии

Официально выявлено заражение коронавирусом у 225 человек, в том числе 12 пациентов выписаны, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.
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Политика

Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
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Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
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Технологии

Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте

Сервис видеозвонков будет доступен из интерфейса «Почты Mail.ru», «Календаря Mail.ru» и с главной страницы Mail.ru.
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Общество

Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице

Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
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Общество

Глава ВОЗ предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выступил категорически против отмены карантина и других ограничительных мер в странах с высоким распространением коронавируса, предсказав усиление пандемии.
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Общество

Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
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Происшествия

Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей

По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
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Энергетика

Аналитик объяснил падение цены на нефть WTI коронавирусом

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин прокомментировал падение цены на мартовские фьючерсы на нефть марки WTI.
News.ru вчера в 09:30
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Здоровье

Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч

Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
Newia.ru вчера в 08:03
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Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца

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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса

Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
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Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642

Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:59
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В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста

В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
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Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку

В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
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