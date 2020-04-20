Энергетика
Profinance.ruЦена нефти WTI упала ниже $8 за баррель
Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель.
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Комментарии
Политика
Депутаты одобрили кандидатуру Седовой на пост зампреда правительства
Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 21 апреля обсудили кандидатуру Ирины Седовой на пост зампреда правительства.
Регион 64 03:25
Происшествия
В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами
Рано утром, 21 апреля, на 97-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области на перевале опрокинулась автоцистерна, предположительно с химикатами.
Российская газета 02:34
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе
В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии
Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
Политика
В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы
Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 22:06
Политика
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 03:10
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Политика
Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом скончался в Чувашии
Официально выявлено заражение коронавирусом у 225 человек, в том числе 12 пациентов выписаны, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.
REGNUM 02:04
Политика
Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России
"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Технологии
Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте
Сервис видеозвонков будет доступен из интерфейса «Почты Mail.ru», «Календаря Mail.ru» и с главной страницы Mail.ru.
Коммерсантъ 01:00
Общество
Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице
Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
Общество
Глава ВОЗ предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выступил категорически против отмены карантина и других ограничительных мер в странах с высоким распространением коронавируса, предсказав усиление пандемии.
Ридус 03:00
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
Взгляд.ру 03:35
Происшествия
Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей
По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
Энергетика
Аналитик объяснил падение цены на нефть WTI коронавирусом
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин прокомментировал падение цены на мартовские фьючерсы на нефть марки WTI.
News.ru вчера в 09:30
Здоровье
Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч
Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
Newia.ru вчера в 08:03
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса
Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642
Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста
В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 03:18
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46