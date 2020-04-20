Цена нефти в ходе торгов в понедельник пробила минимумы 1986 года и достигла минимальной отметки в районе $7.65 за баррель.

Цена нефти WTI упала ниже $8 за баррель

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