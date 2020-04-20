Энергетика

Gazeta.SPbGazeta.SPbСтоимость нефти марки WTI упала ниже нуля

Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом». Отмечается, что теперь покупателям придется заплатить за доставку, чтобы сократить расходы, связанные с транспортировкой нефти.
Читать в источнике
Комментировать2K

Подробнее о событии

Стоимость нефти марки WTI опускалась до нуля

РИА Новости14:10

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Интерфакс13:30

Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель

RT на русском13:52

Ниже нуля: нефть WTI упала до отрицательных значений

Вести.Ru14:30

Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель

ТАСС14:14

Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже 0. Биткоин тоже подешевел

РБК15:52

Цена нефти WTI с поставкой в мае упала до минус $11

Известия14:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:49, Ашберн

Комментарии

Общество

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
13
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,4K
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
91
Биатлон

СБР назвал тренерский штаб сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Pravda.Ru 08:21
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
8K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2,7K
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
448
Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings вчера в 15:55
9
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
56
Авто

АвтоВАЗ начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга

«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня 11:30
68
Общество

Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
4
Политика

В США названы организаторы митингов против самоизоляции

Американские СМИ назвали организаторов акций против самоизоляции в США.
Evo-rus.com 07:29
61
Общество

Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.
Известия 13:48
Политика

Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди

Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
ГЛАС.RU 14:59
1
Шоу-бизнес

Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя

Bimru.ru 08:05
4
Футбол

Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.
Soccer.ru 10:26
Армия и оружие

Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
286
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
236
Политика

На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»

Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
7
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
715
Здоровье

Академик РАН назвал необходимое условие для победы над коронавирусом

Пандемия коронавируса пойдет на спад после того, как им заразятся 70-80% популяции, считает академик РАН Феликс Ершов.
ФАН 16:05
95
Здоровье

У трех студентов академии СК в Москве выявили признаки коронавируса

У трех студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавируса COVID-19.
Российская газета 15:57
1
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Общество

Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний

Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
7,5K
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
655
Политика

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное