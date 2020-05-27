Энергетика

News.ruNews.ruСтоимость нефти начала падение из-за напряжённости между США и КНР

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 27 мая, из-за напряжённости между США и Китаем и в связи с опасениями по поводу восстановления спроса.
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Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%

ТАСС10:53

Негативные факторы перевешивают позитивный настрой нефти

REGNUM06:02

Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Аргументы и Факты25 мая в 02:52

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:12

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Весна01:45

Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Brent подешевела до $36,01 за баррель на росте напряженности в отношениях США и Китая

Интерфакс01:45
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,7K
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России

В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год.
РБК 06:24
3
Здоровье

Свердловские власти придумали, как отменить карантин

Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
3
Транспорт

Московским водителям отменили 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска

Около 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска отменила Московская административная дорожная инспекция водителям.
ТВ Центр 08:55
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
836
Здоровье

За сутки от коронавируса скончались еще двое саратовцев

Всего от коронавируса скончались 32 саратовца, двое – ща истекшие сутки. По словам замминистра, это 80-летний мужчина и 60-летняя женщина.
Коммерсантъ Саратов 09:15
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Происшествия

Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Общество

На руке Кадырова заметили катетер

«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.
Lenta.ru 08:18
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Авто

На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета

Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Новые автомобили вчера в 03:00
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Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
1,5K
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
45
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
RT на русском 10:37
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Спорт

Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Технологии

Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая

Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
11
Общество

Bloomberg заявил об экономическом спаде в Швеции

Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:48
1,6K
Киберспорт

Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo

4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 08:30
Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
5,7K
Происшествия

Автобэтмена отправили на поселение

Коммерсантъ 10:42
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Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
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Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
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Армия и оружие

Российский «Посейдон» в США назвали оружием «судного дня»

Американские СМИ давно окрестили подводный аппарат с ядерной установкой, о котором рассказал президент Путин в мартовском послании к нации 2018 года, оружием «судного дня».
Южный Федеральный вчера в 22:48
2
Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
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Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК вчера в 19:46
40
Общество

Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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