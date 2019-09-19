Энергетика

Восток-МедиаВосток-МедиаСтоимость нефти падает минимум на 5%

Как сообщает RT, фьючерсы на поставку нефти марки WTI в октябре снизились до 59,56$ (−5,31%).
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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:06

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились почти на 6,5%

Эхо Москвы17 сентября в 11:31

Цены на нефть незначительно укрепляются в четверг утром

Московский Комсомолец18 сентября в 22:10

Нефть WTI подешевела на 6% на торгах в США

ТАСС17 сентября в 16:37

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:02

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

РИА Новости17 сентября в 01:22

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Вести.Ru16 сентября в 17:12
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика

Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
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«Барыс» одержал победу над «Трактором»

Sport24.ru 12:05
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Глава Калининградской области ответил на планы американского генерала

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал главнокомандующему ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяну учить историю и читать книги о России.
URA.Ru 03:43
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена

В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 07:22
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Культура

В Москве открылась необычная выставка Никаса Сафронова

Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" была открыта вечером 19 сентября в Государственном музее современной истории России.
Molnet.ru 06:25
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК 17 сентября в 11:19
Политика

Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века

РЕН ТВ вчера в 07:22
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Хоккей

Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод вчера в 06:02
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли

Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Футбол

Уфа — Спартак 1:0

В первом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла московский «Спартак».
RT на русском 12:21
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Кино

Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

РИА Новости 10:16
Политика

Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
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Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах

Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 11:33
Политика

«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»

Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35
Общество

Свалку просроченного алкоголя под Красным Селом начали убирать

Московский Комсомолец 12:51
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Политика

В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Гаджеты

Huawei представила смартфон без Google Play Store

News.ru вчера в 17:57
Происшествия

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Политика

Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины

Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны.
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности

Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
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