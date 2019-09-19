Энергетика
Восток-МедиаСтоимость нефти падает минимум на 5%
Как сообщает RT, фьючерсы на поставку нефти марки WTI в октябре снизились до 59,56$ (−5,31%).
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Политика
Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Хоккей
«Барыс» одержал победу над «Трактором»
Sport24.ru 12:05
Армия и оружие
Глава Калининградской области ответил на планы американского генерала
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал главнокомандующему ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяну учить историю и читать книги о России.
URA.Ru 03:43
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 07:22
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Культура
В Москве открылась необычная выставка Никаса Сафронова
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" была открыта вечером 19 сентября в Государственном музее современной истории России.
Molnet.ru 06:25
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
РБК 17 сентября в 11:19
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ вчера в 07:22
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли
Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Футбол
Уфа — Спартак 1:0
В первом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла московский «Спартак».
RT на русском 12:21
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Шоу-бизнес
Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах
Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 11:33
Политика
«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»
Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35
Общество
Свалку просроченного алкоголя под Красным Селом начали убирать
Московский Комсомолец 12:51
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Гаджеты
Huawei представила смартфон без Google Play Store
News.ru вчера в 17:57
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27
Политика
Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины
Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны.
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32