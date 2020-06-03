Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе. Положительное давление на цены оказывают ожидания от нового раунда переговоров ОПЕК+ о продлении сокращения добычи, а также восстановление автомобильного движения.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

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Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Цена на нефть Brent поднялась выше $40 впервые с марта

Коммерсантъ02 июня в 21:21

Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Фонтанка.Рувчера в 00:17

Цена нефти Brent поднялась выше $40

ТАСС02 июня в 21:39

Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

РБК02 июня в 21:32

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

RT на русскомвчера в 06:53

Цена нефти Brent впервые с марта поднялась выше $40

REGNUM02 июня в 23:00
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:17, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусьвчера в 03:25
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
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Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
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Общество

«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры

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Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
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Происшествия

Обвинение предъявили предполагаемым пособникам в убийстве Деда Хасана

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Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

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Жена хоккеиста Малкина заявила о «зависти» россиян к американцам

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Псковское агентство информации 04:53
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Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru вчера в 18:50
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РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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Политика

Путин поддержал решение губернатора ХМАО идти на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрительно отреагировал на просьбу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой поддержать ее кандидатуру при выборах на новый срок.
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Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
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Футбол

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Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
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Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте

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Шоу-бизнес

Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены

Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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Политика

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Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины.
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Экономика

Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
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Общество

Судебные приставы принудительно взыщут штрафы с Facebook и Twitter

Штрафы, которые были назначены компаниям Twitter и Facebook будут взыскивать принудительно.
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