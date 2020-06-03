Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Впервые с 6 марта цена на августовские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше 40 долларов за баррель.

Политика Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.

Кино Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни. 917

Политика В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2» В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости. 60

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 22

Общество New York Times обвинила Симоньян в расизме Американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».

Гаджеты Представлен обновленный ультрабук Chuwi AeroBook Pro Компания Chuwi анонсировала обновленный 13,3-дюймовый ультрабук AeroBook Pro, который получил цельнометаллический корпус массой 1,26 кг и толщиной 15 мм.

Политика Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».

Экономика Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС. 2

Общество Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. 21

Происшествия Заместитель свердловского мэра арестован за взятку В Тугулыме (Свердловская область) суд арестовал заместителя главы местной администрации Сергея Уткина, обвиненного во взятке. 7

Общество У калининградского министра диагностировали COVID-19 Министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову госпитализировали в областную инфекционную больницу с коронавирусом. 3

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 129