Июльские фьючерсы на марку Brent выросли более чем на 7%, превысив 35 долларов за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.

Происшествия В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет Вертолет Ми-8 ВКС РФ совершил жесткую посадку в Подмосковье. В результате инцидента экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России. 225

Шоу-бизнес В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 194

Игры На прохождение Ghost of Tsushima с сайдами уйдёт 40-50 часов Разработчики Ghost of Tsushima в интервью Voxel рассказали, что на прохождение игры с учётом различных дополнительных заданий и активностей уйдёт от 40 до 50 часов. 8

Общество К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми. 72

Здоровье В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. 334

ЖКХ Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели. 43

Происшествия В НМИЦ им. Блохина пресекли деятельность мошенников В пресс-службе отметили, что участники преступной группы рекламировали медицинские услуги гражданам с помощью сайта www.oncozdrav.ru, имитирующего официальный сайт НМИЦ имени Блохина, а далее по телефону связывались с гражданами, которые нуждались в госпитализации, и в ходе беседы предлагали онкологическую помощь, которую Центр осуществляет бесплатно, за деньги. 2

Футбол Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 304

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 511

Политика В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»). 4

Общество Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа. 23

Гаджеты Рабочие ноутбуки Dell Precision 7000 получили Intel Comet Lake-H и NVIDIA Quadro RTX 5000 В основе новых моделей Dell Precision 7000 используются свежие процессоры Intel поколения Comet Lake-H, готовые предложить до 8 ядер и 16 потоков (до Core i9-10885H).