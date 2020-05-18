Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтоимость нефти продолжает расти

Июльские фьючерсы на марку Brent выросли более чем на 7%, превысив 35 долларов за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

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Цена нефти Brent превысила $35

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Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русскомвчера в 13:54

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБКвчера в 05:51
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В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

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