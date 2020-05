C 4 мая в странах Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) отменены пошлины на ввоз электромобилей, в связи с чем компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.