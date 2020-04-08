Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть вновь начали незначительно расти
24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта. Напомним, ранее стало известно, что министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что американские власти обсуждают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
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Общество
Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России
В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Происшествия
В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Политика
Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
Музыка
Певец Джон Прайн умер от коронавируса
Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Происшествия
В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом
Политика
Роухани призвал МВФ предоставить Ирану средства на борьбу с COVID-19
Президент Ирана Хасан Роухани призвал Международный валютный фонд (МВФ) предоставить Тегерану 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.
Армия и оружие
В Израиле назвали преимущества своего F-35I над российским Су-27
Истребитель оснащен системой защиты AN/ASQ-239 EW, которая предупредит пилота об угрозе задолго до того, как летчик Су-27 или J-16 узнает о его существовании.
Игры
Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс
Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Экономика
Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Политика
Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Гаджеты
Названы самые безопасные новые смартфоны в России
Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Экономика
Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы
Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Технологии
Потоковое видео уберут из бесплатных сайтов
Специальные версии сайтов без видео будут обязаны запустить крупнейшие телеканалы и соцсети.
Авто
GAC сертифицировал в России минивэн GAC GN8
В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) минивэна GAC GN8.
Армия и оружие
В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160
Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму
Алексей Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.
Кино
Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»
Лос-Анджелес, США, 8 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Права на экранизацию молодежного мистического романа «Жажда» («Crave») американской писательницы Трейси Вольф, вышедшего в США 7 апреля, приобрела компания Universal Pictures.
Общество
Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Общество
В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.