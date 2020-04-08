24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта. Напомним, ранее стало известно, что министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что американские власти обсуждают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.

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Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Политика Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.

Политика Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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Кино Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда» Лос-Анджелес, США, 8 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Права на экранизацию молодежного мистического романа «Жажда» («Crave») американской писательницы Трейси Вольф, вышедшего в США 7 апреля, приобрела компания Universal Pictures.