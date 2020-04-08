Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта. Напомним, ранее стало известно, что министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что американские власти обсуждают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
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Нефть подорожала перед встречей ОПЕК+

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Рублевые гособлигации и далее будут дорожать в случае сохранения благоприятного новостного фона - ITI Capital

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Нефть поднялась в цене перед встречей ОПЕК+

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Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

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В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Газета.Ru 04:03
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В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
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В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
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Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
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Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
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Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
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В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Политика

Роухани призвал МВФ предоставить Ирану средства на борьбу с COVID-19

Президент Ирана Хасан Роухани призвал Международный валютный фонд (МВФ) предоставить Тегерану 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.
РИА Новости 04:02
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В Израиле назвали преимущества своего F-35I над российским Су-27

Истребитель оснащен системой защиты AN/ASQ-239 EW, которая предупредит пилота об угрозе задолго до того, как летчик Су-27 или J-16 узнает о его существовании.
Утро.ru 00:59
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Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
REGNUM 03:19
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
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Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Коммерсантъ вчера в 05:35
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
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Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
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Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Названы самые безопасные новые смартфоны в России

Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Российская газета вчера в 09:29
Экономика

Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет

Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
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Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Общество

Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы

Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
REGNUM 02:12
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
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Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
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Технологии

Потоковое видео уберут из бесплатных сайтов

Специальные версии сайтов без видео будут обязаны запустить крупнейшие телеканалы и соцсети.
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Авто

GAC сертифицировал в России минивэн GAC GN8

В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) минивэна GAC GN8.
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Армия и оружие

В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160

Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
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Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму

Алексей Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.
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Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»

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Общество

Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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