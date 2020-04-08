Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть корректируются после падения накануне
Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне. По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на нефть марки Brent повышались на два процента, до 32,50 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Комментарии
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек
За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Культура
Фестиваль «Мир Сибири» пришлось отменить
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Политика
Россия направила свои тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции более чем в 30 стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Здоровье
80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка
За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
Армия и оружие
На Украине у пяти военных выявили коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине подтвердили 1668 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявили 206 новых случаев.
Экономика
Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса
Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
На Брянщине коронавирусом заразились 57 человек
Сегодня в Брянской области официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование в сирийском Идлибе, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Происшествия
Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожарные продолжают бороться с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения.
Общество
Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике
Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Здоровье
Создан типичный портрет жертвы коронавируса
Китайские учёные создали типичный портрет жертвы коронавируса на основе анализа смертей в Ухане, пишет Life.
Общество
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса
Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
Оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами и перчатками разрешено вести только организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность.
Экономика
Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей
Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом
Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Шоу-бизнес