Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть корректируются после падения накануне

Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне. По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на нефть марки Brent повышались на два процента, до 32,50 долларов за баррель.
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Цены на нефть подросли

Lenta.ru04:08

Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут

Smolnarod.ruвчера в 01:45

Нефть подорожала перед встречей ОПЕК+

РИА Новости02:29

Нефть поднялась в цене перед встречей ОПЕК+

Московский Комсомолец02:09

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:07

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника

Банки.ру01:02

Стоимость нефти растет перед встречей ОПЕК+

Газета.Ru03:26
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Комментарии

Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Карелинформ 04:11
Экономика

Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля

За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
РБК 05:37
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Культура

Фестиваль «Мир Сибири» пришлось отменить

Московский Комсомолец вчера в 22:52
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Политика

Россия направила свои тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира

Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции более чем в 30 стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:22
Здоровье

80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
АПН - Нижний Новгород 04:24
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
Армия и оружие

На Украине у пяти военных выявили коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине подтвердили 1668 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявили 206 новых случаев.
REGNUM 04:52
Экономика

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
РБК 01:00
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Происшествия

На Брянщине коронавирусом заразились 57 человек

Сегодня в Брянской области официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 05:34
Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Бизнес-газета 02:10
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM вчера в 11:24
Единоборства

Фергюсон: UFC — спорт для настоящих мужчин, а Хабиб — тряпка

РИА Новости 05:40
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Российские и турецкие военные провели третье совместное патрулирование в сирийском Идлибе, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 05:19
Происшествия

Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожарные продолжают бороться с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения.
Московский Комсомолец 02:45
Общество

Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике

Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Известия вчера в 21:16
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Здоровье

Создан типичный портрет жертвы коронавируса

Китайские учёные создали типичный портрет жертвы коронавируса на основе анализа смертей в Ухане, пишет Life.
ForPost 04:55
Общество

Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Российская газета 04:19
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Власти Москвы предупредили о новом мошенничестве на фоне коронавируса

Московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:45
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

Оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами и перчатками разрешено вести только организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность.
МонаВиста 06 апреля в 07:34
Экономика

Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей

Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Известия 05:20
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Известия 01:25
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
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