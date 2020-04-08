Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне. По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на нефть марки Brent повышались на два процента, до 32,50 долларов за баррель.

Цены на нефть корректируются после падения накануне

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