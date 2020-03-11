Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снижается более чем на 4%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 4,05% — до $34,34 за баррель. Ранее Bloomberg сообщило, что входящие в ОПЕК Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.
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